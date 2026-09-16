توقعات بمثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيري لأول مرة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي

من المقرر أن يظهر الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء لأول مرة علنا منذ أكثر من عام، عقب أن قالت القاضية القائمة على قضيته بالمحكمة الجنائية الدولية في هولندا إنها تتوقع حضور دوتيرتي / 81 عاما/ لجلسة استماع تسبق المحاكمة.

وكان دوتيرتي ، الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية، قد تغيب عن حضور سلسلة من جلسات الاستماع منذ إلقاء القبض عليه العام الماضي. وتم إرجاع تغيبه إلى أسباب طبية، ولكن قضاة المحكمة قضوا في يناير الماضي إن صحته جيدة بصورة تؤهله للمثول أمام المحكمة.

وتتعلق تهم دوتيرتي بما يتردد عن تورطه في العشرات من عمليات القتل ضمن ما كان يطلق عليه الحرب ضد المخدرات أثناء عمله أولا كعمدة لمدينة بجنوب الفلبين وبعد ذلك رئيسا للبلاد. وقد نفى دوتيرتي التهم الموجهة إليه.

وستناقش جلسة الاستماع اليوم الكشف عن الادلة ووضع جدول زمني للمحاكمة، التي ستبدأ في نوفمبر المقبل.