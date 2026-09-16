صور تعرض لأول مرة تظهر دمارا هائلا لحق بمبان وآليات في مواقع عسكرية أمريكية جراء هجمات إيران (صور)

كشفت صور جديدة حصلت عليها شبكة "CBS News" حصريا، وللمرة الأولى، حجم الأضرار والدمار الذي لحق بمبان ومركبات في عدة مواقع عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، جراء هجمات إيرانية.



وأرسل الصور إلى الشبكة عسكريون في الخدمة الفعلية، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب القيود الإعلامية الصارمة المفروضة داخل المؤسسة العسكرية. وقال أحد العسكريين المنتشرين في المنطقة: "هذه أضرار جسيمة لحقت بقواعدنا، ولم يتم إبلاغ الشعب الأمريكي بها. نقف هناك وعيوننا مغلقة، ونتلقى اللكمات في الوجه".

وأظهرت إحدى الصور، التي التُقطت في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، إصابة مباشرة للنصف الخلفي من طائرة بوينغ E-3 Sentry ذات المحركات الأربعة. وانفصل ذيل الطائرة عن هيكلها المحترق، الذي كان يحمل أيضا رادارا دوارا يُعد أساسيا لجمع المعلومات الاستخباراتية في الأجواء.

وأبانت صور أخرى التُقطت في القاعدة مباني وثكنات مفرغة من الداخل، فيما بقيت هياكلها قائمة إلى جانب حواجز إسمنتية من نوع "T-wall" لم تتضرر. وكانت هذه الحواجز تُستخدم بوصفها تحصينات أساسية للحماية من هجمات القنابل اليدوية وقذائف الهاون، لكنها أثبتت عدم فاعليتها إلى حد كبير أمام الهجمات الجوية.



ووفق ما ورد في "CBS News"، التُقطت "صور قاتمة" مماثلة في معسكر "بوهرينغ" في الكويت، الذي كان يُعد منطقة تجمّع رئيسية للقوات البرية الأمريكية والمركبات المدرعة وبعض الطائرات. وكان المعسكر يقع في منطقة صحراوية نائية في أقصى شمال غرب الكويت، بعيدا عن مدينة الكويت.