إيران تسخر من مزاعم أمريكا بشأن عجزها عن الدفاع عن نفسها

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سخر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، من المزاعم الأمريكية أن إيران أصبحت بلا دفاعات، مشيرا إلى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية يفصل نقص الذخائر والأضرار التي لحقت بأصول عسكرية أمريكية خلال الحرب.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "خيال: إيران بلا دفاعات. الحقيقة: مئات المواقع العسكرية الأمريكية دُمرت، وأُحرقت عشرات الطائرات".

وكان عراقجي يشير إلى تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية قُدم إلى الكونجرس ونُشر الاثنين، ووصف الخسائر التي كشف عنها التقرير بأنها ليست سوى "رأس جبل الجليد".

وقال التقرير نفسه إن الهجمات الإيرانية تسببت في إلحاق أضرار أو تدمير "مئات المباني والمنشآت" في قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والعراق وعُمان والأردن.

وأضاف التقرير أن عشرات المقاتلات الأمريكية وغيرها من الطائرات العسكرية تعرضت لأضرار أو دُمرت خلال الحرب.

وبعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجمهورية الإسلامية "لا تمتلك أي دفاعات على الإطلاق"، وزعم أن قيادتها وبحريتها وقواتها الجوية دُمرت.

وتستمر الحرب الآن منذ أكثر من ستة أشهر.

وخلصت أيضاً هيئة رقابية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الاستخدام المكثف للذخائر خلال "عملية الغضب الملحمي" أدى إلى "نقص استراتيجي في المخزونات"، وكشف عن اختناقات في قدرة قطاع الصناعات الدفاعية على إعادة تكوين المخزونات.

واستخدمت خلال الصراع أعداد كبيرة من الصواريخ الاعتراضية باهظة التكلفة، بما في ذلك صواريخ باتريوت وثاد.

ويعد نظام ثاد، أو "الدفاع الجوي للارتفاعات العالية في المرحلة النهائية"، منظومة مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

ووفقا للتقرير، دمرت إيران أيضا محطة رادار تابعة لمنظومة ثاد تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية تكلفة المجهود الحربي حتى نهاية يونيو بنحو 4ر33 مليار دولار، بينها أكثر من 22 مليار دولار أُنفقت على الذخائر.