أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فجر الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران فيما لم تصدر السلطات حتى الآن أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها.





ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات جاءت من جهة البحر، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقبل أيام، سُمع دوي انفجارات في المنطقة، فيما أفادت مصادر رسمية في محافظة هرمزغان آنذاك بأن الأصوات ناجمة عن نشاط لأنظمة الدفاع الجوي في إطار اختبار وتقييم قدراتها، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة مضيق هرمز، وسط اضطرابات في حركة الملاحة وتهديدات متبادلة بشأن هذا الممر البحري الاستراتيجي.