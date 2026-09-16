مجلس النواب الأمريكي يمهد الطريق لتصويت على عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران

وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار إجرائي يفتح الطريق أمام تصويت لاحق على مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التشريعية بشأن سياسة العقوبات.





وصوت لصالح القرار الإجرائي 214 مشرعا، مقابل 211 ضده. وفي خلاف لموقف بقية زملائهم، انضم الديمقراطيان جاريد غولدن وماري غلويزينكامب بيريز إلى الجمهوريين وأيدا القرار.

وفي أغسطس الماضي، تبنّى مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا، أُعدّ بمشاركة السناتور الراحل ليندسي غراهام. وتنص المبادرة على: رسوم بنسبة 100% ضد أكبر خمسة مشترين لموارد الطاقة الروسية. ورسوم بنسبة 500% على كامل الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة.

وبعد ذلك أُحيلت الوثيقة إلى مجلس النواب لإقرارها، حيث تواجه معارضة من قيادة الحزب الديمقراطي التي تعتبر أن مشروع القانون "سيجلب ضررا أكثر من النفع"، في حين يؤيده جزء من أعضاء الكتلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتبر إقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا الذي أعده السيناتور الراحل ليندسي غراهام أولوية بالنسبة لإدارته.



فيما حذر ثلاثة ديمقراطيين في مجلس النواب سابقا من أن مشروع القانون الذي قدّمه السيناتور الراحل ليندسي غراهام بشأن فرض عقوبات على روسيا وإيران قد يلحق ضررا أكثر من نفعه.