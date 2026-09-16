ليتوانيا: الناتو أسقط طائرة مسيرة كانت تحمل متفجرات فوقنا

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قال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس، الثلاثاء، إن طائرة مسيرة أسقطتها مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فوق ليتوانيا كانت تحمل متفجرات.

وكتب كاوناس على فيسبوك أن القوات المتخصصة قامت بإبطال مفعول العبوة المتفجرة، مضيفا أن الطائرة المسيرة لا تزال قيد الفحص والتحليل.

وأسقطت مقاتلات إيطالية من طراز يوروفايتر الطائرة المسيرة فوق منطقة ريفية بالقرب من قرية براتكوناي، بعد منتصف الليل بقليل. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت السلطات حذرت في وقت سابق السكان في مناطق عدة من ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، من تهديد جوي محتمل.

ولم تتوفر في البداية معلومات مؤكدة بشأن مصدر الطائرة المسيرة أو طرازها.

وأشارت نتائج أولية إلى أن الطائرة دخلت على الأرجح المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروس.

وشهدت دول البلطيق حوادث عدة مرتبطة بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا.