شهيد بنيران زوارق الاحتلال في بحر دير البلح

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استشهد صياد فلسطيني، بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الصياد وسام برهم الأقرع تعرض لإطلاق نار من زوارق الاحتلال أثناء عمله في بحر دير البلح، وعُثر على جثمانه صباح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وباستشهاد الأقرع، يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1375 شهيدا، والمصابين إلى 4686، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73789 شهيدا، و174798 مصابا.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين من عائلة واحدة في بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت جهاد حسن أحمد بني عودة وزوجته رشيدة برهان بني عودة، إضافة إلى أبنائهما ليث وسيف والقاصريْن مجد ووجد، للضغط على نجلهم أحمد لتسليم نفسه.

وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت منزلهم وعاثت بمحتوياته خرابا، كما اعتدت على أفراد العائلة بالضرب خلال اعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من أفراد العائلة نفسها قبل أيام وأفرجت عنهم لاحقا.