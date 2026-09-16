مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران

صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونجرس.

وجاءت نتيجة التصويت، الذي جرى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بواقع 220 صوتا مقابل 204، على غرار محاولات سابقة هذا الصيف، مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الصراع. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس، حيث من المرجح جدا أن يستخدم ترامب حق النقض ضد القرار.

وقال النائب سيث مولتون، الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، الذي خدم في قوات مشاة البحرية الأمريكية خلال حرب العراق ودفع باتجاه طرح القرار: "هل تتذكرون عندما قال دونالد ترامب إن هذه الحرب ستستمر بضعة أسابيع فقط؟".

واعتبر أن الوقت حان لكي "يطرح الكونجرس بالفعل أسئلة صعبة، كما يوجهنا الدستور إلى ذلك، بدلا من الخضوع لإدارة أخرى تسعى إلى شن الحروب".

وتساءل النائب الجمهوري برايان ماست من ولاية فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن الموارد العسكرية التي يريد الديمقراطيون سحبها من المنطقة، حيث قال إن إيران لا تزال تشكل تهديدا.

وقال ماست إن ترامب يعارض "الحروب التي لا تنتهي، وهذا ما يضع حدا له"، في إشارة إلى عقود من الأعمال العدائية مع إيران.