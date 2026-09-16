تحالف دعم الشرعية: اعتراض مسيرة حوثية قبل دخول المجال الجوي لمكة المكرمة

- مصدر حوثي ينفي استهداف مكة أو تهديد المواقع المقدسة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه مكة المكرمة، مساء الثلاثاء، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الطائرة المسيرة ودمرتها جنوب مكة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، الأربعاء.

وأضاف المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن يمثل «خطًا أحمر»، مؤكدًا أن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لردع ما وصفه بالسلوك العدائي لجماعة الحوثي.

واعتبر المتحدث باسم التحالف الواقعة محاولة لاستهداف مكة المكرمة وتعريض أمن المواطنين والمقيمين والزائرين للخطر.

وفي المقابل، نفى مصدر عسكري حوثي أن تكون الجماعة قد استهدفت مكة أو شكلت تهديدًا للمدينة والمواقع المقدسة، وفق تصريحات نقلتها وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين.

وأكد المصدر الحوثي أن المواقع الدينية والمقدسات الإسلامية ليست ضمن أهداف الجماعة، رافضًا الرواية التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية.

ووصف المالكي الواقعة بأنها ثاني محاولة حوثية لاستهداف مكة، بعد إطلاق صاروخ باليستي في يوليو 2017، وفق رواية التحالف، بينما سبق للحوثيين أن نفوا في ذلك الوقت توجيه الصاروخ نحو المدينة المقدسة.

وتأتي الواقعة وسط تصاعد المواجهات بين التحالف والحوثيين؛ إذ أعلنت الجماعة خلال الأسبوع الماضي تنفيذ عدة هجمات داخل الأراضي السعودية، بينها هجوم على قاعدة جوية قالت إنه جاء ردًا على غارات استهدفت مناطق يمنية، فيما كثف التحالف ضرباته الجوية ضد مواقع الحوثيين.