أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 6 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 3 أعوام إلى 73 ألفًا و795 شهيدا.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي يومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "6 شهداء و71 مصابًا".

ولم توضح الوزارة ملابسات استشهاد وإصابة الفلسطينيين، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن "استشهاد ألف و381 فلسطينيًا وإصابة 4 آلاف و757 آخرين" منذ 11 أكتوبر 2025، وفقًا للبيان.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إلى "73 ألفًا و795 شهيدًا، و174 ألفًا و869 مصابًا"، حسب البيان.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.