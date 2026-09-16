رئيس طرابزون: صلاح أكبر لاعب كرة مسلم في العالم

أكد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أن التعاقد مع محمد صلاح له أبعاد كثيرة، نافيًا بشكل قاطع أن يكون اللاعب غير سعيد في طرابزون كما تدعي صحف إسطنبول على حد وصفه.

وانتقل محمد صلاح إلى طرابزون مطلع الموسم الحالي، وسجل 4 أهداف ولكن نتائج النادي لم تصل للمستوى المطلوب.

وقال أرطغرل دوغان في تصريحات نقلتها قناة «A spor»: « محمد صلاح سعيد جدًا، خلافًا لما كتبته صحافة إسطنبول، لو أن أحد أندية إسطنبول أبرم هذه الصفقة، لكان الحديث عنها لا يزال مشتعلًا حتى الآن».

وأضاف: «في رأيي، لم نتعاقد مع محمد صلاح كلاعب كرة قدم فحسب، بل تعاقدنا مع شخصية إنسانية مميزة جدًا، إنه أكبر لاعب مسلم في العالم».

وأوضح: «منذ وصوله، وهو يساعدنا في كل شيء، ولم يواجه أي مشكلة ولو بسيطة، إنه أول من يصل إلى التدريبات وآخر من يغادرها، وهو لاعب يُحتذى به بكل معنى الكلمة، كما أنه يؤدي دورًا مهمًا في تطوير اللاعبين الشباب في الفريق».

وتابع: «لقد انسجم تمامًا مع الفريق ما شاء الله، بعيدًا عن الحسد، صلاح يحب المدينة ويساهم في التعريف بها، نحن لا نستطيع الذهاب إلى المرتفعات، بينما هو يذهب إليها، ما شاء الله».

وكشف: «كان هذا التعاقد مهمًا جدًا من أجل الترويج لطرابزون، من خلال أبنائي، ومن خلال ما أراه في الشارع، أدركت مدى أهمية الأمر، في وقت تتعاقد فيه الأندية المنافسة مع نجوم كبار».

وأتم: «مع وصول صلاح، حطمنا الأرقام القياسية في مبيعات القمصان والتذاكر الموسمية.. لقد قمنا الآن بترتيب أوضاعنا المالية، وإن شاء الله سنجري المزيد من الصفقات المشابهة من الآن فصاعدًا».