التعليم العالي: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية حتى غدٍ الخميس في السابعة مساء

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر تسجيل طلبات تقليل الاغتراب وتعديلها حتى الساعة السابعة مساءً غدًا الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



وأكدت الوزارة أن إجراءات تقليل الاغتراب تتم إلكترونيًا بالكامل، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والشروط المقررة.

وأهابت الوزارة بالطلاب الراغبين في الاستفادة من خدمة تقليل الاغتراب سرعة تسجيل طلباتهم قبل انتهاء الموعد المحدد، والتأكد من إتمام وحفظ الرغبات بصورة صحيحة.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.