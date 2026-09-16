أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في مرافقته طالبة قرية الشوبك بمركز الصف محافظة الجيزة التي تركت أسرتها وعثرت عليها أجهزة الأمن قبل مقتلها على يد شقيقها صباح اليوم.

ووجهت النيابة للمتهم البالغ من العمر 33 سنة، تهمة هتك عرض الطالبة بعد استدراجها للإقامة معه في الإسكندرية، كونها طفلة لم تتجاوز الـ 16 عامًا.

فيما تحقق النيابة العامة مع شقيق الطالبة المتهم بقتلها، واستدعت الأسرة لسماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث، وتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفية لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شقيق الفتاة أقدم على ارتكاب جريمته بعد اكتشاف أمر ترك شقيقته للمنزل بإرادتها والإقامة في الإسكندرية رفقة أحد الشباب، وأقر أمام الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمته بزعم "افتضاح أمر أسرته ودفاعه عن شرفه".

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور بصورة الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتغيبها عن منزلها بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وبفحصه تبين أن والدة الفتاة تقدمت ببلاغ عن تغيب ابنتها عن المنزل، وهي طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك حال خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية.

وأوضحت الداخلية أن التحريات توصلت إلى تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وتمكن الأمن من ضبطها، لتقر بأنها تركت مسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها.

وتمكن الأمن من ضبط الشاب المرافق للفتاة، وهو فرد أمن بشركة خاصة مقيم بمركز قليوب. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، قبل تسليم الفتاة لأسرتها والعودة إلى منزلها.