التعليم العالي: تقليل الاغتراب يتم إلكترونيًا ولا تُقبل طلبات ورقية بمكتب التنسيق

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الذين توجهوا صباح اليوم إلى مقر مكتب التنسيق بجامعة القاهرة، بأن إجراءات تقليل الاغتراب تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولا يتم تلقي أي طلبات ورقية لتقليل الاغتراب بمكتب التنسيق.

وأوضحت الوزارة، أن موظفي مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لا يتلقون طلبات تقليل الاغتراب ولا يقومون بأي إجراءات ورقية خاصة بها، حيث يتم التعامل مع كل إجراءات تقليل الاغتراب ونتائجها إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهابت الوزارة بالطلاب المتواجدين بمكتب التنسيق متابعة موقع التنسيق الإلكتروني فقط فيما يخص إجراءات تقليل الاغتراب ونتائجها، وعدم التوجه إلى مكتب التنسيق لهذا الغرض، بما يتيح لموظفي المكتب التفرغ لأعمالهم، واستكمال أعمال تنسيق القبول للعام الجامعي 2026-2027 على الوجه الأمثل.