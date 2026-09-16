لافروف: إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون الحرب مختلفة وقصيرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، محذرا من أنه "إذا هاجمتها أوروبا، فستكون الحرب قصيرة ومختلفة".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله في جلسة "بنية السلام الجديدة" في مهرجان الشباب العالمي: "لقد قلنا أكثر من مرة أننا لا ننوي مهاجمة أوروبا. وقد تناول الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) هذه القضية بالتفصيل أخيرا".

وأضاف لافروف: "أؤكد أنه ليس لدينا أي مصلحة في الانخراط في هذا الأمر، ولكن إذا هاجمت أوروبا، التي تتحدث يوميا عن الاستعداد للحرب ضد روسيا، فستكون حرباً مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا، آمل أن يُسمع هذا التحذير في العواصم الأوروبية وفي تلك الهياكل التي تحاول حاليا تمثيل أوروبا موحدة".

وتابع: "لقد سعينا على مدى عقود إلى تعزيز أجندة ودية وموحدة مع جيراننا الغربيين، بما في ذلك في سبيل إنشاء بنية سلام تقوم على الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة والتعاون العملي المتبادل المنفعة عبر المساحات الشاسعة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ".

بحسب قوله، فإن "كل هذا أصبح من الماضي، لأنه تم رفضه بالكامل من قبل الغرب، الذي لم يتعلم أبدا التفاعل على قدم المساواة".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن العملية الموضوعية لتعزيز التعددية القطبية تواجه مقاومة شرسة من النخب الغربية".