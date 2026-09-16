ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب في السودان إلى 82 قتيلا

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ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيلا، حسبما أفاد مصدر في قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال مسئول في الإدارة المحلية في غرب كردفان التابعة لقوات الدعم السريع: «بلغ عدد القتلى بسبب انهيار المنجم حتى الآن 82 شخصا والمصابين 50، وهناك عدد غير معروف تحت الأنقاض».

وأشار المصدر إلى أن عمليات «الإنقاذ تتم بصورة بدائية».

ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة بجنوب البلاد.

ويعمل منقبو الذهب أو ما يعرف بعمال التعدين الأهلي غالباً في آبار وأنفاق بدائية، ما يجعلهم أكثر عرضة لحوادث الانهيارات الأرضية.

كما يساهم انتشار آلاف الآبار والحفر غير المنظمة في رفع المخاطر، إلى جانب ضعف إجراءات السلامة في كثير من المواقع.

في حين تواجه السلطات السودانية صعوبة في فرض الرقابة الكاملة على جميع المناجم المنتشرة في ولايات مثل شمال كردفان وغرب كردفان ونهر النيل والبحر الأحمر.