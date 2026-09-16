الخارجية: مصر تدين المحاولة الآثمة لاستهداف مكة المكرمة

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تشدد مصر على أن مثل تلك الاعتداءات تتعارض مع القيم الإسلامية وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكدت مصر، رفضها التام لأية تصرفات أو أفعال تمثل تهديداً لأمن المملكة العربية السعودية، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري.

وشدد البيان على أن مصر تدعم المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لـ«إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة أمس الثلاثاء».

وجاء فى بيان الخارجية السعودية على منصة «إكس»: «تؤكد المملكة أن هذا الاعتداء الإرهابى الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحى وقبلة المسلمين، يُعد تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثى الإرهابية فى استهداف المشاعر المقدسة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين فى شتى بقاع العالم، لا سيما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27 يوليو 2017».

في حين نفى المتحدث العسكرى باسم جماعة الحوثى يحيى سريع، عملية استهداف مدينة مكة المكرمة، وقال وفقًا لما نقلته قناة «المسيرة» التابعة للجماعة: : «لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية وهى بعيدة كل البعد عن المشاعرِ المقدسة».