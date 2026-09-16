 السويد تعلن استدعاء السفير الإيراني وتبلغه بضرورة مغادرة أحد مسئولي السفارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السويد تعلن استدعاء السفير الإيراني وتبلغه بضرورة مغادرة أحد مسئولي السفارة


نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 5:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 5:27 م

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، الأربعاء، استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بضرورة مغادرة أحد مسئولي سفارة بلاده في ستوكهولم، على خلفية أنشطة قالت إنها تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ولم تحدد الوزارة هوية الشخص الذي طرد أو طبيعة هذا النشاط في بيانها، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقال وزير العدل جونار سترومر في بيان: "نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة في بلدنا".

وأعرب سترومر عن أسفه لأن هذه الأعمال تنفذ خصوصا عبر شبكات إجرامية، من دون مزيد من التفاصيل.

وسبق لأجهزة الأمن السويدية أن حذرت من استخدام إيران شبكات إجرامية وسيطة لتنفيذ هجمات.

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