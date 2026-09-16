مجلس التعاون الخليجي: محاولة استهداف مكة بمسيّرة حوثية تصعيد بالغ الخطورة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، قال التحالف بقيادة السعودية إن جماعة الحوثي أطلقتها، معتبرًا الواقعة تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا لحرمة المقدسات الدينية.

وقال البديوي، في بيان، إن محاولة استهداف مكة المكرمة تمثل اعتداءً على المملكة العربية السعودية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن استهداف المقدسات الدينية يشكل مستوى خطيرًا من التصعيد، مؤكدًا دعم مجلس التعاون للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد على أن أمن المملكة ومقدساتها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرة مسيّرة جنوب مكة المكرمة، عند الساعة 6:50 من مساء الثلاثاء، وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الطائرة أطلقها الحوثيون، وإن الواقعة تمثل المحاولة الثانية لاستهداف مكة، بعد إطلاق صاروخ باليستي في 27 يوليو 2017، مؤكدًا أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن «خط أحمر».

وفي المقابل، نفى مصدر عسكري حوثي استهداف الجماعة مكة المكرمة أو المواقع الدينية، معتبرًا الرواية السعودية محاولة دعائية، فيما أعلنت الجماعة مسئوليتها عن هجمات أخرى على منشآت ومدن سعودية خلال الأيام الماضية.

وأثارت الواقعة إدانات من دول ومنظمات عربية وإسلامية، بينها الأردن وتركيا وباكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أعلنت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمقدسات الإسلامية.