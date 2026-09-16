الاحتلال يقصف خيمة في خان يونس وسط أنباء عن وقوع إصابات

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بإصابة مواطنين بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف طائرات بدون طيار (درونز) تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيمة في منطقة مواصي القرارة بخان يونس.

وفي هذا السياق، قالت مراسلة وكالة "وفا"، إن الطواقم الطبية والدفاع المدني تمكنوا حتى هذه اللحظة من انتشال 21 شهيدا و14 مصابا و12 ناجيا، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة تحت أنقاض العمارة التي انهارت على رؤوس ساكنيها في جنوب غرب مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية بأن 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة، جراء النقص في الوقود والزيوت وقطع الغيار، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.