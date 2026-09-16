كاتس يهدد باستئناف الحرب في غزة تمهيدًا لتنفيذ مخطط التهجير

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستئناف الحرب على قطاع غزة والقضاء على حركة حماس، تمهيدًا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، عند صدور قرار سياسي يسمح بذلك.

وقال كاتس، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» يواصلان تنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقيادات في حركة حماس، ضمن ما وصفه بـ«مشروع نيلي»، المخصص لملاحقة المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف أن وقف إطلاق النار أدى، بحسب قوله، إلى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تعهد الولايات المتحدة والدول الراعية بنزع سلاح حماس وتدمير أنفاقها.

واستبعد كاتس تنفيذ هذه التعهدات عبر المسار السياسي، مؤكدًا استعداد جيش الاحتلال، عند صدور التوجيهات، لاستئناف العمليات العسكرية والقضاء على حماس، بما يتيح المضي في مخطط تهجير سكان القطاع.

وزعم أن رفح ونحو 70% من أراضي غزة أصبحت خالية من السكان، وأن الأنفاق تُدمر والمنازل تعرضت للهدم، فيما ينتشر جيش الاحتلال في عشرات المواقع على امتداد ما يسمى «الخط الأصفر»، ويطوق المساحة المتبقية من القطاع.

ووصف كاتس المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال بأنها «منطقة أمنية غير مسبوقة»، زاعمًا أنها توفر الحماية للمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وأكد أن تهجير الفلسطينيين لا يزال ضمن التصورات الإسرائيلية لمستقبل القطاع، مشيرًا إلى جاهزية الجهات المختصة لتنفيذ المخطط بحرًا وجوًا، بالتوازي مع البحث عن دول تقبل استقبال أهالي غزة، حال حصول إسرائيل على دعم أمريكي.

وجاءت تصريحات كاتس ردًا على انتقادات الجنرال الإسرائيلي السابق عوفر فينتر، رئيس حزب «عماخ يسرائيل»، الذي اتهمه بالعجز عن حسم الحرب وتنفيذ مخطط التهجير، رغم إنشاء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع لهذا الغرض.

وأُنشئ «مشروع نيلي» عقب هجوم 7 أكتوبر لتعقب المشاركين في الهجوم واستهدافهم، ويحمل اسم شبكة تجسس يهودية عملت لمصلحة بريطانيا ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. ماكو

وكان كاتس قد قال مطلع سبتمبر إن إدارة التهجير جاهزة لنقل الفلسطينيين «بحرًا وجوًا وبكل الطرق»، وإن الدول التي قد تستقبلهم تطلب غطاءً أمريكيًا، زاعمًا أن الرئيس دونالد ترامب جمّد المبادرة ولم يلغها.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تدعم أي خطة تتضمن طرد الفلسطينيين أو نقلهم قسرًا من قطاع غزة، وأن الخطة الأمريكية تنص على بقاء السكان داخل أراضيهم وإعادة إعمار القطاع.