الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط بالصواريخ والمسيّرات

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين داخل الأراضي السعودية، استهدفتا منشأة تابعة لشركة «أرامكو» في مدينة ينبع وقاعدة جوية في خميس مشيط.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق «تلجرام»، إن العملية الأولى استهدفت «أرامكو» في ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وزعم سريع أن الهجوم حقق إصابات مباشرة، وتسبب في اندلاع حرائق ووقوع دمار واسع، من دون تقديم أدلة تثبت حجم الأضرار المعلنة.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية، مدعيًا تحقيق إصابات دقيقة.

وقال سريع إن الجماعة ستواصل تنفيذ عملياتها ضد السعودية، متهمًا الطيران السعودي بشن أكثر من 450 غارة على محافظات يمنية مختلفة خلال الأسبوع الجاري.

ولم يحدد المتحدث الحوثي توقيت تنفيذ العمليتين، فيما لم يصدر تعليق فوري عن السلطات السعودية أو شركة «أرامكو» بشأن وقوع الهجومين أو حجم الأضرار التي أعلنتها الجماعة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكانت ينبع وخميس مشيط ضمن مدن سعودية أعلنت فيها حالة التأهب يوم الثلاثاء، فيما لم تُعلن تحذيرات مماثلة خلال الأربعاء حتى وقت صدور بيان الحوثيين.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من قول التحالف بقيادة السعودية إن قوات الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون جنوب مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة، بينما نفت الجماعة استهداف مكة أو أي موقع ديني.

وتصاعدت المواجهات خلال الأيام الماضية؛ إذ أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدن ومنشآت سعودية، في مقابل تكثيف التحالف ضرباته الجوية على مواقع تابعة للجماعة داخل اليمن.