رينارد يعلن قائمة كوت ديفوار لمواجهتي غانا والصومال

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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، قائمة «الأفيال» استعدادًا لخوض الاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي، والتي تشهد مواجهتي غانا والصومال ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وشهدت قائمة المنتخب الإيفواري استدعاء عدد من الوجوه الجديدة، على رأسهم مالك يالكويي، لاعب برايتون الإنجليزي، وقاسم واتارا، مدافع بشكتاش التركي.

ويستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في التصفيات بمواجهة غانا على أرضه يوم الخميس 24 سبتمبر، قبل أن يحل ضيفًا على الصومال يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيفواري مباراة ودية أمام الكاميرون يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، إلى جانب منتخبات غانا وجامبيا والصومال.

وجاءت قائمة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى:

يحيى فوفانا «ريزا سبور التركي» – ألبان لافون «أميد سبور التركي» – محمد كوني «شارلروا البلجيكي».

خط الدفاع:

جويلا دوي «باير ليفركوزن الألماني» – قاسم واتارا «بشكتاش التركي» – إيفان نديكا «روما الإيطالي» – عثمان ديوماندي «نوتنجهام فورست الإنجليزي» – إيمانويل أجبادو «بشكتاش التركي» – أوديلون كوسونو «أتالانتا الإيطالي» – كريست تابي «تولوز الفرنسي» – جيسلان كونان «ولفرهامبتون الإنجليزي».

خط الوسط:

إبراهيم سنجاري «نوتنجهام فورست الإنجليزي» – فرانك كيسي «أتالانتا الإيطالي» – كريست إيناو «فيورنتينا الإيطالي» – باتريك زابي «باريس إف سي الفرنسي» – مالك يالكويي «برايتون الإنجليزي» – أمادو كوني «نيوم السعودي» – إيدي دوي «إشتريلا دي أمادورا البرتغالي».

خط الهجوم:

يان ديوماندي «ريال مدريد الإسباني» – نيكولاس بيبي «فياريال الإسباني» – بازومانا توري «نيوكاسل يونايتد الإنجليزي» – يوان بوني «إنتر الإيطالي» – إيلي واهي «نيس الفرنسي» – يان جبوهـو «كوفنتري سيتي الإنجليزي» – ريان فوفانا «لوهافر الفرنسي».