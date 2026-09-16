الاستثمار: 3366 شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة بمصر

شاركت الدكتورة إيمان منصور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الترويج للاستثمار، الذي عُقد ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن الصينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والصين.

واستعرضت الدكتورة إيمان منصور تطورات الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة في مصر إلى 3366 شركة، تنشط في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية.

كما استعرضت تجربة «تيدا مصر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا للتعاون الصناعي وتعميق التصنيع المحلي والإنتاج من أجل التصدير.

وأوضحت الدكتورة إيمان منصور، في بيان صحفي، أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية المصرية، في ظل العمل على ترسيخ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة «ESG»، وتحفيز الاقتصاد الدائري والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى استهداف رفع حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027، لافتة إلى توافر فرص استثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات المتقدمة.

ودعت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى توسيع معايير تقييم الاستثمارات لتشمل أثرها على الإنتاجية وفرص العمل والصادرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب حجم التدفقات، بما يعظم الأثر التنموي للاستثمارات ويعزز تنافسية القاعدة الإنتاجية المصرية.

وعلى هامش المشاركة، عقدت الدكتورة إيمان منصور، لقاءات مع «UNIDO» و«WEF» و«ITC» و«UNESCAP»؛ لبحث التعاون في الاستثمار المستدام وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربطه بسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع مسئولي هيئات الاستثمار في السعودية وماليزيا والصين لتبادل الخبرات وبحث التعاون المؤسسي.