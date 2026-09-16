رئيس فلاي دبي التنفيذي يتوقع العودة لكامل طاقة التشغيل بنهاية العام

توقع غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران، اليوم الأربعاء، عودة الشركة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول نهاية العام في وقت تتعافى فيه شركات الطيران في أنحاء المنطقة من تداعيات الحرب على إيران.

وقال الغيث في حديثه مع وسائل الإعلام على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي إن بحلول نهاية العام "من المفترض أن نعود إلى 100 بالمئة، وربما أكثر قليلا لأننا سنحصل على مزيد من الطائرات"، وفق وكالة رويترز.

وأضاف غيث أن فلاي دبي، وهي شركة الطيران الشقيقة لطيران الإمارات، تعمل حاليا بنسبة 85 بالمئة من طاقتها التشغيلية، وأن معدل إشغالها، الذي يقيس مدى نجاح شركة الطيران في ملء المقاعد المتاحة، "جيد".

وتسببت الحرب الإيرانية، التي اندلعت في أواخر فبراير، في تعطيل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط وخارجه لأسابيع، لكن شركات الطيران الخليجية، التي تعد بين الأكبر في العالم، استأنفت نشاطها تدريجيا.

ومع ذلك، من المتوقع ألا تعود بعض شركات الطيران الأوروبية إلى المنطقة إلا الشهر المقبل، وذلك بعد أن أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام تحذيرات بتجنب المجال الجوي الخليجي بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بالحرب.

وأضاف: "أكبر عائق يواجهنا حاليا، لا سيما في حالات مثل أوروبا، هو كل هذه التحذيرات (المتعلقة بالسفر) التي لا تزال سارية".

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي بعد أن أعلنت الشركة أمس الثلاثاء أنها ستتسلم 11 طائرة إضافية هذا العام، بما في ذلك سبع طائرات من طراز بوينج 737-9 ماكس وأربع طائرات من طراز بوينج 737-8 ماكس، مما يرفع عدد أسطولها إلى ما يزيد على 100 طائرة.