الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي لدعمه منظومة العمل الأهلي

قدم أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لدعمه المتواصل لمنظومة العمل الأهلي والتنموي، ورعايته لمسيرتها، وثقته في مؤسسات المجتمع المدني ودورها كشريك فاعل في دعم جهود التنمية وبناء الإنسان.

ويأتي صدور القرار الجمهوري رقم (374) لسنة 2026 بتوسيع قاعدة عضوية الجمعية العامة للتحالف الوطني، استكمالًا لخطوات ثابتة لترسيخ العمل الأهلي وتعزيز دوره، بدأت بإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ثم التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم (171) لسنة 2023، وصولًا إلى القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني ودعوة جمعيته العامة للانعقاد، وذلك تحت رعاية الرئيس ودعمه المتواصل.

وأعرب أعضاء الجمعية العامة عن تقديرهم لهذه الثقة التي تحظى بها مؤسسات العمل الأهلي، والتي تمثل دافعًا لمواصلة جهودها في دعم مسيرة التنمية والإصلاح والتطوير التي تقودها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتعزيز أثر العمل الأهلي في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الجمعية العامة للتحالف الوطني أن هذه الرعاية والثقة تضع على عاتق مؤسسات التحالف مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل والعطاء، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وخدمة المواطنين.