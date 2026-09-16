السجن 31 سنة لمواطن إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران

قضت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، بالسجن 31 عامًا ونصف العام على مواطن أُدين بالتجسس لصالح إيران، في حكم هو الأشد من نوعه في مثل هذه القضايا، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الحكم أصدرته المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى بمدينة اللد، بحق الإسرائيلي ألكسندر جرانوفسكي (31 عامًا)، من سكان بتاح تكفا.

وأُدين جرانوفسكي، الذي اعتُقل عام 2024، بارتكاب مخالفات أمنية لصالح عميل إيراني مقابل آلاف الدولارات حُوّلت إلى محفظة رقمية.

وأقام جرانوفسكي اتصالات متواصلة مع العميل عبر تطبيق "تليجرام"، خلال فترة كانت إسرائيل تخوض فيها حربًا على جبهات عدة، بينها إيران، وبناءً على تعليمات العميل، صوّر منشآت لمحطات توليد الكهرباء، وكذلك الحي الذي يقيم فيه عضو الكنيست بيني غانتس، وأرسل التسجيلات إلى مشغّله، بحسب لائحة الاتهام.

كما أضرم النار في 9 مركبات، ورشّ كتابات على الجدران، وطُلب منه إتلاف زي للجيش الإسرائيلي، ولعب دور الوسيط في البحث عن أشخاص من ذوي السوابق الجنائية لتنفيذ أعمال عنف، وفق لائحة الاتهام.

وقالت النيابة العامة، إن الحكم هو الأشد حتى الآن بحق متهمين عملوا لصالح عملاء إيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن العقوبة تعكس خطورة الأفعال.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والشرطة قد أعلنا اعتقال جرانوفسكي في ديسمبر 2024.

ووفق التحقيقات، حصل على مئات الشواكل مقابل رشّ كتابات على الجدران، و1000 شيكل (نحو 330 دولارًا أمريكيًا) مقابل إضرام حريق، وقال للمحققين: "كنت أريد المال، وهم أعطوني إياه".

وكشفت التحقيقات أنه كان مستعدًا لتنفيذ مزيد من المهام، لكنه قال إنه مستعد لفعل كل شيء "باستثناء القتل".

وفي 30 أغسطس الماضي، قالت صحيفة "معاريف"، إن نيابة حيفا (شمال) قدمت لائحة اتهام خطيرة ضد قاصرين اثنين، يبلغان من العمر 14 و16 عامًا من كريات موتسكين، بعدما نفذا مهام لصالح عميل أجنبي يعمل بتكليف من إيران، مقابل المال.

وشملت المهام التي كُلّف بها القاصران تصوير مواقع استراتيجية وكتابة شعارات (جرافيتي)، والعمل على تجنيد قاصرين آخرين لتنفيذ مهام لصالح العميل، مقابل مبالغ مالية بآلاف الشواكل، وفق المصدر ذاته.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تورط عشرات الإسرائيليين في عمليات تجسس لصالح إيران، من بينهم جنود في الخدمة الفعلية، مقابل مبالغ مالية، وفق إفادة سابقة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.