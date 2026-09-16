سلطان عمان يبحث مع رئيس بوتسوانا تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأربعاء، مع رئيس بوتسوانا دوما جيديون بوكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده الجانبان في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة جابورون، في إطار زيارة دولة يجريها السلطان هيثم إلى بوتسوانا، وفق وزارة الخارجية العُمانية، التي لم تذكر مدة الزيارة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن اللقاء شهد التأكيد على "العلاقات الطيبة" التي تربط سلطنة عُمان وبوتسوانا، وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يحقق مزيدا من المنافع المتبادلة للشعبين.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل السلطان هيثم بن طارق إلى بوتسوانا، في زيارة دولة، وكان الرئيس جيديون بوكو في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار سير سيريتسي خاما الدولي في جابورون.

وبحسب الخارجية العُمانية، تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.