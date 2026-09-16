اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية قرب حدود السعودية

اشتبكت القوات الحكومية اليمنية، مع مسلحين حوثيين في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، وتقدمت في معسكر مترامي الأطراف ما زال المتمردون يسيطرون على قسم منه، بحسب مصادر عسكرية ولقطات لفرانس برس.

وأظهرت اللقطات جنودًا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. بدورهم، نشر الحوثيون الأربعاء لقطات لمعارك في هذه المحافظة، بالإضافة إلى فيديو قالوا إنه يظهر إسقاط طائرة "إف-15" سعودية وتحطمها.

وتدور منذ أسابيع معارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية اليمنية، هي الأعنف منذ توصّل الطرفين إلى هدنة في العام 2022.

وتمكن الحوثيون، من السيطرة الأسبوع الماضي على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، ومنطقة مضيق باب المندب، ووسّعوا بذلك مناطق سيطرتهم التي تشمل منذ أعوام العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.

وفي محافظة الجوف بشمال اليمن، أظهرت لقطات لمراسل لوكالة فرانس برس كان برفقة القوات الحكومية، جنودا يطلقون نيران الرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية على أهداف بعيدة، فضلا عن جثث لمقاتلين من الحوثيين، بحسب القوات الحكومية.

وصرّح المسئول العملياتي في هذه القوات وليد المهاجري لفرانس برس، بأن "قوات الفرقة الأولى متقدمة على جبهة" معسكر اللبنات في المحافظة.

وقال مصدران عسكريان حكوميان إن "الجزء الأسفل الصحراوي من معسكر اللبنات تسيطر عليه القوات الحكومية بينما الجزء الأعلى الذي يضم جبالا تحت سيطرة الحوثيين. وتدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين حيث يحاول الحوثيون استعادة الجزء الذي تمكنت القوات الحكومية من دخوله".

وأوضح المصدران أن القوات الحكومية تواجه صعوبة في السيطرة على كامل المعسكر بسبب تحكم الحوثيين بالتلال.

وأشارا إلى أنه في حال سيطرت القوات الحكومية على المعسكر، فذلك سيتيح لها التقدم نحو مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، لأن الطريق بينهما صحراوي سالك لا تتعدى مسافته 50 كلم.

وحقق الحوثيون في الأيام القليلة الماضية، تقدما واسعا على الجبهة الساحلية، ويواصلون إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الداخل السعودي، معلنين استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحوثيون مقاتليهم وهم يندفعون عبر الصحراء في محافظة الجوف على متن شاحنات صغيرة، وتظهرهم إحدى اللقطات يطلقون النار على مركبة كانت تتقدم نحوهم.

وأعلن الحوثيون الأربعاء أنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز أف-15 باستخدام صاروخ محلي الصنع.