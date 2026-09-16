قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص في شرق نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا بعد إطلاق النار عليه اليوم الأربعاء في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال تسللت إلى المخيم، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب لم تعرف هويته قبل اعتقاله، فيما لم تتضح أي تفاصيل حول طبيعة إصابته.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و71 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1381 شهيدا، والمصابين إلى 4757، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و795 شهيدا، و174 ألفا و869 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.