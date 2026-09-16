 إقامة سياج حول مركز كينيدي بعد تصويت مجلس الإدارة الموالي لترامب لإغلاقه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقامة سياج حول مركز كينيدي بعد تصويت مجلس الإدارة الموالي لترامب لإغلاقه

واشنطن - أ ب
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 9:01 م

أقيم سياج اليوم الأربعاء، حول المبنى الرئيسي لمركز كينيدي، بعد يوم واحد من تصويت مجلس الإدارة الموالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق معظم مركز الفنون التمثيلية لإجراء إصلاحات.

وجاء ذلك التصويت بعد أن منع قاضٍ اتحادي المركز من إعادة وضع اسم ترامب على المبنى.

وكان الرئيس الجمهوري، قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إغلاق المركز كان ضروريًا لإجراء إصلاحات تتعلق بالسلامة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات، التي خصص الكونجرس 257 مليون دولار لتغطيتها، لن يتم تنفيذها إلا بعد السماح لمجلس الإدارة بالمضي قدمًا في خطط إضافة اسمه إلى المبنى.

 

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