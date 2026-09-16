الصحة العالمية ترصد علامات مشجعة في مكافحة إيبولا بالكونغو

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بـ"علامات مشجعة" في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جزء من شرق الكونغو، بينما حذر من أن أعداد الحالات ترتفع بسرعة في جزء آخر مع سعي المسئولين للقضاء على الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن علامات التقدم ضد فيروس بونديبوجيو، وهو النوع النادر الذي يقف وراء تفشي المرض، ظهرت في إقليم إيتوري، لكنه أضاف أن الوضع هو واحد من "حالات تفشي عديدة في العديد من الأماكن".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف: "بدأنا الآن نرى علامات مشجعة على أننا نحقق تقدما في المناطق الأكثر تضررا في إقليم إيتوري. وانتقال العدوى ينخفض".

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة في جنوب كيفو منذ مايو.

وقال تيدروس: "لكن تأكدوا، أن الوباء مستمر في النمو ومستمر في القتل". وقال إنه تم تسجيل أكثر من 7200 حالة إصابة وأكثر من 3500 حالة وفاة في سبعة أقاليم.

وتابع تيدروس أن "حالات الإصابة ترتفع بسرعة" في شمال كيفو. وقد تضاعف عدد الحالات الأسبوعية تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين، من حوالي 100 إلى أكثر من 200. "المنطقة شاسعة للغاية لدرجة أنه من الصعب التحدث عن وباء واحد. هناك العديد من حالات التفشي في العديد من الأماكن".

وقالت ماريا فان كيرخوف، مديرة إدارة الأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية: "يمكننا أن نكون متفائلين بحذر بشأن ما يحدث، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن الطريق الذي أمامنا. إن النظر إلى الاتجاهات يستغرق وقتا".