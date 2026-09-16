نيبال: ارتفاع حصيلة المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخصا

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ارتفع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر أغسطس الماضي، إلى 6150 شخصا.

جاء ذلك حسبما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية، الأربعاء، في زيادة كبيرة ناهزت ألف شخص بعد تحديث البيانات.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة شانتي مهات لوكالة فرانس برس: "نحن نجمع تفاصيل الأشخاص المفقودين من مكاتب المقاطعات، وقمنا بتعديل البيانات بعد عملية التحقق".

وأوضحت أن العدد بلغ 6150 شخصا الأربعاء، بعدما كان 5179 في اليوم السابق.

وبحسب الهيئة، تم إلى الآن انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها.