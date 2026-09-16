وفاة 3 أشخاص في تحطم مروحية خلال تغطية حادث سير في لوس أنجليس

تحطمت مروحية خاصة بتغطية الأنباء كانت تستخدمها "إن بي سي" و"تيليموندو" في ضاحية بمدينة لوس أنجليس الأمريكية أمس الثلاثاء، واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص بينما كان المراسلون يغطون حادث تصادم قريب بين سيارة وحافلة، بحسب مسئولين من شبكة "إن بي سي".

وأكدت كولين ويليامز وهي مذيعة بمحطة "إن بي سي 4 لوس أنجليس" خلال بث حي أن مروحية خاصة بالمحطة تحطمت قبل السابعة مساء وأن شخصين لقيا حتفهما.

وقال ويليامز وموقع المحطة الإلكتروني أن المتوفيين هما إيليانا مورينو مراسلة بشبكة "إن بي سي 4" و"تيليموندو 52" والطيار جورج مارسينيو.

وتحدث مسئولو الإطفاء وعمدة لوس أنجليس كارين باس وغيرهم من المسؤولين خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، ولم يحددوا هوية أي ضحية.

وقالت إدارة إطفاء لوس أنجليس إن المروحية تحطمت بالقرب من منشأة تخزين كبيرة في ضاحية تشاتسورث في سان فيرناندو فالي، فيما كان مراسلو الأنباء يغطون حادث الحافلة الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ستة أشخاص آخرين.

وقال الكابتن براندن سيلفرمان، الناطق باسم إدارة إطفال لوس أنجليس، إن شخصا واحدا ممن لقوا حتفهم في تحطم المروحية كان موجودا في الخارج في منطقة وقوف سيارات بالقرب من مبنى تجاري.

وأضاف سيلفرمان أن المروحية دمرت بالكامل وأنهم سيبحثون عبر الأنقاض لمعرفة كم كان عدد الضحايا على متنها وكذلك تحديد هوية المروحية.

وقال مسئولون إن أربع سيارات على الأقل وشاحنتي تخزين على الأرض احترقت بعدما اشتعلت النيران في المروحية التي تم إخمادها سريعا.

وأفاد ويليامز وموقع المحطة بأن القتلى على متن المروحية هما إيلينا مورينو، الصوت المألوف لقناتي "إن بي سي4" و"تيلموندو 52" خلال التغطية الجوية للمحطة، والطيار جورج مارشينيو، وكلاهما موظفان في شركة "إنجل سيتي إير" التي تشغل المروحية.

وذكر موقع "إن بي سي4" أن مورينو، المولودة في مقاطعة أورانج، انضمت إلى فريق مروحيات "إنجل سيتي إير" في عام 2010، وهو نفس العام الذي حصلت فيه على درجة البكالوريوس في الصحافة الإذاعية والعلوم السياسية من جامعة تشابمان.

وقد عملت مراسلة لعدة وسائل إعلامية في جنوب كاليفورنيا وبدأت الطيران مع مارشينيو في عام 2023.

أما مارشينيو فقد نشأ في جنوب كاليفورنيا وتخرج من مدرسة بربانك الثانوية في عام 1974.