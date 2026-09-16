 مبعوث أمريكي: أتوقع زيارة روسيا البيضاء قريبا لتأمين الإفراج عن مئات السجناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبعوث أمريكي: أتوقع زيارة روسيا البيضاء قريبا لتأمين الإفراج عن مئات السجناء

وكالات
وكالات
وكالات
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 5:47 م

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون كول، ‌إلى روسيا البيضاء، قال إنه يتوقع زيارة البلاد مجددا بعد نحو شهر من الآن، على أمل تأمين الإفراج عن مئات السجناء الآخرين.

وقال كول عن رحلته المرتقبة إلى مينسك "يحدوني أمل في إطلاق سراح المئات... هذا ما أتمناه".

وأضاف "أثق في أننا سنتمكن من إطلاق سراح عدد أكبر بكثير".

وفي سياق متصل، وافقت مينسك اليوم على إطلاق سراح 25 سجينا مقابل تخفيف إضافي للعقوبات الأمريكية، في وقت تحث فيه واشنطن رئيس روسيا ‌البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، على إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وآخرين.

كما حصل لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، على تعهد من الولايات المتحدة الأمريكية بإقناع البنوك الأمريكية بإعادة عشرات الملايين من الدولارات من أصول مينسك المجمدة، في وقت استأنفت فيه واشنطن جهودها لإقناعه بالإفراج عن مئات السجناء.

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