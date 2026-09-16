 إبراهيم عادل في قائمة نورشيلاند لمواجهة فاتانسبور بكأس الدنمارك

يستعد إبراهيم عادل لخوض مواجهة جديدة مع فريقه نورشيلاند، الذي يلتقي فاتانسبور مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس الدنمارك.

وأعلن نورشيلاند قائمته الخاصة بالمباراة، والتي شهدت تواجد إبراهيم عادل، ليواصل إبراهيم ظهوره ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة ينس أولسن، خلال منافسات الموسم الحالي.

ويأمل إبراهيم عادل في الحصول على فرصة للمشاركة خلال اللقاء، بعدما أصبح حاضرًا بصورة مستمرة في قوائم نورشيلاند بمختلف البطولات، منذ انضمامه إلى الفريق.

وخلال الموسم الحالي، شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في 12 مباراة مع نورشيلاند، بإجمالي 655 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف واحد وصناعة 3 أهداف، وكان آخر إسهاماته التهديفية أمام سيلكيبورج في الدوري الدنماركي منتصف أغسطس الماضي.