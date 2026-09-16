رئيس الاستخبارات التركي يبحث في أفغانستان تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي

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أجرى رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الأفغانية كابل ومدينة قندهار، عقد خلالها سلسلة لقاءات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والاستخبارات، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، التقى قالن خلال زيارته إلى كابل عبد الحق وثيق، رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني.

كما التقى قالن نائب رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية المؤقتة للشئون الاقتصادية الملا عبدالغني برادر، ووزير الدفاع المولوي محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وبحثت اللقاءات الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين تركيا وأفغانستان في مجالي الأمن والاستخبارات، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية.

وتناولت اللقاءات كذلك التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب وتهريب البشر والاتجار بالمخدرات.