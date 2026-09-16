الصين تدعو إيران وأمريكا للعودة إلى مذكرة إسلام آباد وفتح مضيق هرمز

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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إيران والولايات المتحدة إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى «مذكرة إسلام آباد»، مع الانخراط في مشاورات جوهرية لإحياء المسار التفاوضي.

وجاءت تصريحات وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور بكين لمدة يوم واحد، بحسب وكالة «رويترز» نقلًا عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال وانغ إن على طهران وواشنطن إعادة بناء آلية التفاوض استنادًا إلى التفاهمات التي توصلتا إليها خلال الجولات السابقة، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم الجهود الدبلوماسية.

وحث جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، بما يحافظ على استقرار إمدادات الطاقة وحركة النقل وسلاسل الإمداد الدولية.

وحذر وزير الخارجية الصيني من امتداد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، في ظل تصاعد المواجهات وتهديد حركة الملاحة في باب المندب والممرات البحرية المحيطة.

واعتبر أن التطورات الراهنة كشفت قصور الهيكل الأمني القائم في الشرق الأوسط والحاجة إلى إصلاحه وتعزيزه، مؤكدًا استعداد الصين للعمل من أجل دعم السلام والعدالة في المنطقة.

وشدد على ثبات السياسة الصينية تجاه إيران، واستمرار بكين في مساندة المساعي الرامية إلى خفض التصعيد واستئناف المفاوضات.

وجاءت المحادثات قبل أسبوع من اجتماع مرتقب في واشنطن بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال إن الرئيسين سيواصلان مناقشة ملف إيران والعلاقات المالية بين الصين وطهران، في ظل مساعي واشنطن لعزل الجمهورية الإسلامية عن الأنظمة المالية الغربية.

وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، وكررت دعوتها إلى استعادة الملاحة الطبيعية والآمنة عبر مضيق هرمز، فيما أشارت «رويترز» إلى تجنب بكين توجيه انتقادات مباشرة للتهديدات الإيرانية لحركة السفن.

وتوصلت واشنطن وطهران إلى «مذكرة إسلام آباد» بوساطة باكستانية في يونيو الماضي، وتضمنت وقفًا مؤقتًا للعمليات وفتح مضيق هرمز وبدء مهلة تفاوضية مدتها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي. وانتهت المهلة في 17 أغسطس دون اتفاق، وسط عودة تبادل الضربات بين الجانبين.