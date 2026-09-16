قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن ترتيب البيت الفلسطيني يمثل أولوية قصوى للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التقدم بشكل حقيقي نحو حلحلة الأوضاع وتحقيق وحماية القضية الفلسطينية لن يكون ممكنًا دون وحدة وطنية حقيقية تحت مظلة وطنية جامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح أن الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية تمثل جزءًا من آليات ترتيب البيت الفلسطيني، مشيرًا إلى أن البداية يجب أن تكون من خلال الاتفاق على إطار العمل النضالي والوطني الفلسطيني.

وتابع أن هذا الإطار يشمل آليات المقاومة والتصدي للاحتلال، إلى جانب المرجعية السياسية والإطار الناظم للعمل الوطني الفلسطيني، حتى لا يتفرق الفلسطينيون وتصبح الخلافات التنظيمية والحزبية بين الفرقاء الفلسطينيين هي القضية السائدة.

وأكد أن مصر تتولى زمام هذا الملف وتبذل جهودًا كبيرة ومقدرة من أجل جمع الفرقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة تشهد بشكل مستمر حراكًا في هذا الإطار.

وأعرب الهباش عن أمله في أن تتمخض هذه الجهود عن استجابة، تحديدًا من جانب حركة حماس، لاحترام الإرادة والرغبة الوطنية الفلسطينية، وتغليب المصلحة الفلسطينية ومصلحتها كحركة فلسطينية على أي أمور أخرى، من أجل حماية القضية الفلسطينية مما وصفه بمحاولات إسرائيل فرض تصفيتها.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.

وأشار إلى ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تحقيق التسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.