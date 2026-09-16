رئيسة الوزراء الإيطالية: أستكمل ولايتي وأرفض إجراء انتخابات مبكرة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء إنها تعتزم البقاء ‌في منصبها حتى نهاية الولاية التشريعية، رافضة تكهنات إعلامية بأنها قد تسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايتها في ⁠الخريف المقبل.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "أود البقاء في المنصب حتى نهاية الولاية التشريعية. وأشعر ببعض الفخر باستقرار هذه الحكومة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية الإيطالية إلى أن ميلوني، ⁠التي يفقد ائتلافها التأييد لصالح حركة جديدة من اليمين المتطرف يقودها الجنرال السابق ⁠في الجيش، روبرتو فاناشي، قد تدفع باتجاه إجراء انتخابات ⁠مبكرة لتفادي مزيد من التراجع في شعبية الحكومة.

وتقود ميلوني ائتلافا لأحزاب محافظة، و أصبحت حكومتها هذا ‌الشهر ⁠أطول الحكومات الإيطالية استمرارا في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية.