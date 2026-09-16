محكمة روسية تحكم على مواطن يحمل الجنسية الكندية بالسجن 7 سنوات بتهمة الخيانة العظمى

أدانت محكمة روسية اليوم الأربعاء عالم الاجتماع الروسي - الكندي نيكولاي زيوزيف، بالخيانة العظمى من خلال التعاون مع حكومات ومنظمات أجنبية، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في مستعمرة عقابية.

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الرجل البالغ من العمر 70 عاما أُدين من قبل المحكمة العليا في سيكتيفكار، عاصمة جمهورية كومي.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن زيوزيف، الذي يعمل من أجل حقوق الأقليات العرقية في روسيا، هو سجين سياسي وضحية للاضطهاد القضائي.

وسمى جهاز الأمن الاتحادي الروسي العديد من المنظمات الدولية التي أعلنت "غير مرغوب فيها" في روسيا. ولم تتمكن المنظمات الألمانية التي سماها جهاز الأمن الاتحادي في البداية من التأكيد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن عالم الاجتماع قد عمل لصالحها.

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، عمل زيوزيف على تقويض أمن وسلامة أراضي الاتحاد الروسي.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، هاجر الأستاذ الجامعي إلى كندا في عام 2008، حيث حصل على الجنسية. وزار روسيا بشكل متكرر وتم اعتقاله خلال إحدى هذه الزيارات في عام 2025.

واتهمه جهاز الأمن الاتحادي، من بين أمور أخرى، بإعداد تحليلات وجمع مواد نيابة عن منظمات في الخارج، بما في ذلك بعض المنظمات في الاتحاد الأوروبي، والتي قوضت السيادة الروسية. ويزعم أنه تلقى مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) من إجمالي 12 منظمة أجنبية مقابل هذا العمل.

وتنتقد المنظمات الحقوقية بشكل متكرر جهاز الأمن الاتحادي الروسي لاستخدامه الإجراءات الجنائية كوسيلة للردع والتخويف. وصنفت منظمة "ميموريال" أكثر من 1300 شخص مسجون في روسيا كسجناء سياسيين.



