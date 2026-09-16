بعثة الصليب الأحمر بالسودان: النازحون يعانون ظروفا معيشية مأساوية

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قال فريد الحميد، المتحدث باسم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع الإنساني في البلاد يشهد تدهورًا مستمرًا مع تصاعد القتال والأعمال العدائية، خصوصًا في أقاليم كردفان ودارفور والنيل الأزرق.

وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية وتعطل خدمات الصحة والمياه والكهرباء والاتصالات.

وأضاف أن تداعيات النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام طالت جميع السودانيين، فيما تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، بينهم من اضطروا إلى الفرار خارج البلاد بحثًا عن الأمان.

وأوضح أن كثيرًا من النازحين يقطعون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، ويصلون إلى مخيمات تفتقر إلى المياه والغذاء والصرف الصحي.

وحذر من تفاقم مخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة، ولا سيما خلال موسم الأمطار.