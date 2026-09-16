رويترز عن مصادر: تضرر محطتي ضخ في خط أنابيب النفط السعودي خلال هجوم الأسبوع الماضي

أفادت تقييمات ثلاثة مصادر في قطاعي النفط والأمن بأن محطتي ضخ تخدمان خط الأنابيب الحيوي شرق-غرب في السعودية تعرضتا لأضرار جراء هجوم وقع الأسبوع الماضي، ولا يزال الجدول الزمني لإصلاحهما غير واضح.

وشركة أرامكو السعودية تدير خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر والممتد عبر شبه الجزيرة العربية.

وتوقف مؤقتا تشغيل خط الأنابيب، الذي أسهم في تخفيف الاختناق في مضيق هرمز، يوم الجمعة بعد هجوم بطائرة مسيرة يقول مسئولون سعوديون إنه انطلق من العراق.

وذكرت المصادر أن محطتي الضخ الثامنة والتاسعة تضررتا جراء الهجوم، وفق وكالة رويترز.

وتشير تقديرات قطاع النفط إلى أن خط الأنابيب يعتمد في تشغيله على 11 محطة ضخ ومحطتين لتخفيف الضغط منفصلتين.

وكان هذا الخط المسار الرئيسي لإمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية على مدى الأشهر الستة الماضية، في ظل توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حد كبير بسبب الحرب.

وينقل الخط ما يتراوح من 4 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميا، أي ما يتراوح من 4 إلى 5% من الإمدادات العالمية، ما جنب السعودية وطأة الاضطراب الذي عطل صادرات النفط والغاز لدى دول خليجية أخرى.