الرئيس اللبناني يصل باريس لبحث التطورات في لبنان مع نظيره الفرنسي

صرح الرئيس اللبناني جوزف عون، في أعقاب وصوله إلى باريس وقبل اجتماعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه سيبحث مع نظيره الفرنسي الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، ومستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، كما سيبحث إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وأدان عون محاولة شن هجوم حوثي بطائرات بدون طيار (درونز) على مكة المكرمة، واصفًا إياها بـ"محاولة الاعتداء الآثمة".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس اللبناني بالرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وسيتناول الاجتماع تقديم دعم دولي للجيش اللبناني، فيما يتوسع انتشاره في البلاد، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال عون ،إن بلاده تسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة "العداء" بين البلدين، مؤكدا ألا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة، وذلك في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لكن لا يمكن أن نقفز مباشرة إلى اتفاق سلام، بل خطوة خطوة"، مؤكدا أن "الخطوة الأساسية هي الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة الأهالي والأسرى".

وبالتزامن مع وصول الرئيس اللبناني إلى باريس، عقد مبعوثا لبنان وإسرائيل اجتماع وصف بالـ "إيجابي" في واشنطن.