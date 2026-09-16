وزير خارجية جنوب أفريقيا: سياساتنا صممت لمعالجة مظالم الفصل العنصري والاستعمار

قال وزير الخارجية الجنوب إفريقي رونالد لامولا، اليوم الأربعاء، إن بعض السياسات المحلية التي وصفتها الإدارة الأمريكية بالتمييزية صُممت لمعالجة مظالم حقبة الفصل العنصري ومئات السنين من الحكم الاستعماري قبله، عندما جُرد السود من حقوقهم.

وقال لامولا في بيان: "تحترم جنوب أفريقيا احتمال أن تحمل الولايات المتحدة وجهات نظر مختلفة بشأن تدابير سياسية معينة وتنفيذها... وبالمثل، يحترم شعب جنوب أفريقيا حق الشعب الأمريكي في وضع تشريعات تعالج ظروفهم الخاصة".

وأضاف: "نتوقع أن يحظى شعب جنوب أفريقيا بالاحترام نفسه، كما يقتضي مبدأ السيادة".

وأعلنت إدارة ترامب فرض حظر سفر على مسئولين تزعم مسئوليتهم عن التمييز ضد البيض وغيرهم من الأقليات في جنوب أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إنه سيقوم بإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية أو رفض طلبات التأشيرة للأجانب الذين ثبتت مسئوليتهم عن، أو تواطؤهم في، سن أو تطبيق قوانين وسياسات تسمح بعمليات مصادرة الأراضي دون تعويض، والتمييز القائم على العرق، والتحريض على العنف ضد الجماعات العرقية والإثنية الأقلية في جنوب أفريقيا.

وقال روبيو في بيان: "لن تسمح الولايات المتحدة لمثل هذا السلوك بالمرور دون عقاب"، مضيفًا: "تقوض هذه الإجراءات بشكل مباشر السلام والاستقرار الاقتصادي وسيادة القانون، وهي تتعارض مع ركائز السياسة الخارجية الأمريكية".