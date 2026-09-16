ألمانيا تنشر 4 مقاتلات يوروفايتر لتأمين أجواء لاتفيا خلال الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستدعم جمهورية لاتفيا في تأمين أجوائها خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن سلاح الجو الألماني سيقوم لهذا الغرض بنقل أربع مقاتلات من طراز "يوروفايتر" التابعة للجناح التكتيكي 74 للفيالق الجوية بمدينة نويبورج آن دير دوناو جنوبي ألمانيا، إلى قاعدة ليلفارده العسكرية في وسط لاتفيا لمدة أسبوع تقريباً.

ويتوجه الناخبون في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الصناديق لاختيار برلمان جديد في الثالث من أكتوبر. وأوضحت الوزارة أن هذا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلب الدعم من حلفائه لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية بآمان، وذلك على خلفية الانتهاكات المتكررة للأجواء عبر طائرات مسيرة فوق دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

واعتبارا من نهاية عام 2026، سيتولى سلاح الجو الألماني مجدداً لفترة طويلة مهمة المراقبة الجوية لحلف الناتو فوق منطقة البلطيق "اير بوليسينج" (الشرطة الجوية).

ولتحقيق ذلك، سيتمركز لهذا الغرض خمس طائرات "يوروفايتر" مع أطقمها في قاعدة إيماري شمال غرب إستونيا، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2026 حتى مارس 2027، وستكون هذه هي سابع وحدة من القوات الجوية الألمانية تتمركز في هذه القاعدة.