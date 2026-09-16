السعودية تسعى لاستئناف تشغيل خط أنابيب شرق - غرب بنصف طاقته خلال أيام

قال مصدر مطلع إن المملكة العربية السعودية، تسعى لاستئناف تشغيل خط أنابيب نفط شرق-غرب الحيوي بنصف طاقته خلال أيام، بعد وقف تشغيله يوم الجمعة الماضي نتيجة تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول إن شركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو تعمل على تجاوز الجزء المدمر من الخط بما يسمح باستئناف تشغيله جزئيا، مضيفا أن الشركة تسعى لاستئناف التشغيل بكامل طاقته خلال حوالي 6 أسابيع.

ويراقب المتعاملون في سوق النفط عن كثب الجدول الزمني لاستئناف تشغيل خط الأنابيب، وكمية النفط التي يمكن نقلها للتصدير، بعد أن أصبح هذا الخط شريان حياة لصادرات النفط السعودية بسبب غلق مضيق هرمز تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

كانت المملكة العربية السعودية تستخدم هذا الخط للالتفاف على مضيق هرمز حيث وصلت صادراتها عن طريق هذا الخط الذي ينقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميا.

وبعد توقف خط الأنابيب، كثفت أرامكو مبيعاتها من النفط من خارج مضيق هرمز لتعويض بعض الكميات المفقودة.

ونقلت مصادر مطلعة عن شركات آسيوية بينها شركات تكرير صينية مملوكة للدولة ومستقلة ومستوردين آخرين القول إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو باعت حوالي 20 مليون برميل لمصافي تكرير آسيوية خلال العام الحالي، سيتم تسليمها خلال الشهرين الحالي والمقبل عبر مضيق هرمز.

لكن العملاء في أوروبا يواجهون تأخيرات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في المنطقة.