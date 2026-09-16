سامح حسين يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان سامح حسين لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، إذ خضع لعدد من الإجراءات الطبية، ووضع تحت الرعاية المركزة لحين الوقوف على أسباب الأزمة.

وطالبت زوجة الفنان سامح حسين، جمهوره بالدعاء له، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، معربة عن أملها في أن يحفظه الله ويمن عليه بالشفاء.

ونشرت زوجته دعاء قالت فيه: «يا أرحم الراحمين استودعتك قلبي فنجّه مما يخيفه ويقلقه، واستودعتك من يسكنون فيه فلا ترني فيهم بأسًا يبكيني، ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم بحفظك وبعينك التي لا تنام، فأنت لا تضيع عندك الودائع».

وأضافت في دعائها: «يا وهّاب هب لنا من لدنك رحمة تفرج بها كروبنا، وتذهب بها همومنا، وتشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، إنك أنت الوهّاب.. يا بديع السماوات والأرض، يا بديع العجائب بالخير والمعجزات، يا بديع أرنا عجائب قدرتك في تحقيق ما نتمنى.. يا رب استجب.. قولوا آمين ولكم بالمثل إن شاء الله».

وكان الفنان سامح حسين قد أطلق أحدث أعماله المسرحية بعنوان: «بوكس العيلة»، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي عائلي.

وتسلط المسرحية الضوء على أهمية الترابط الأسري وقيمة العائلة، وضرورة أن يكون أفراد الأسرة سندًا لبعضهم البعض في أوقات الشدة قبل الرخاء، إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل واللقاءات الحقيقية بعيدًا عن شاشات الهواتف ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي.