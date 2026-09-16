ارتفاع حصيلة انهيار عمارة السعادة في غزة إلى 21 شهيدا و45 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار "عمارة السعادة" السكنية غربي مدينة غزة، اليوم الأربعاء، إلى 21 شهيدًا و45 مصابًا، بعد انتشال جثامين المفقودين تحت الأنقاض، فيما أعلن الدفاع المدني في القطاع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وقال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بغزة، عبد الله المجدلاوي لمراسل الأناضول، إن "101 شخص كانوا داخل عمارة السعادة المنهارة، لقي 21 منهم مصرعهم وأصيب 45 آخرون".

وأضاف المجدلاوي، أن 11 طفلًا استشهدوا في انهيار المبنى، مشيرًا إلى أن 35 شخصًا تمكنوا من الخروج من العمارة لحظة الانهيار.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، إن طواقمها واصلت العمل لساعات للوصول إلى أشخاص عالقين تحت الركام، قبل أن تتمكن من انتشال جثامين المفقودين الـ21 وإنهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وأضافت أنها تعاملت مع 45 مصابًا جراء انهيار المبنى، فيما جرى إجلاء 35 شخصًا من العمارة والخيام المجاورة ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وأشارت المديرية، إلى أن عمليات التعامل مع الحادث تمت بمساندة اللجنة المصرية والصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا".

مبانٍ مهددة

وتزامن الحادث مع تحذير وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من مخاطر تهدد آلاف المباني السكنية، مشيرة إلى أن نحو 3 آلاف مبنى في مختلف أنحاء القطاع مصنف ضمن المباني الخطرة أو الآيلة للسقوط.

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من اتجاه القطاع نحو "انهيار إنساني شامل بلا عودة"، عقب انهيار البناية السكنية فوق رؤوس النازحين في مدينة غزة.

وتأتي الحادثة في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.

ووفق وزارة الصحة في غزة، رفع انهيار "عمارة السعادة"، إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية إلى 50 شهيدًا.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلًا عن دمار طال نحو 90% من البنية التحتية.