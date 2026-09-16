حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة أمام راسينج سانتاندير في الليجا

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أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة راسينج سانتاندير، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب تو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويتواجد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة خلال مواجهة راسينج سانتاندير، بعد أيام قليلة من إعلان النادي الكتالوني تجديد عقده حتى صيف عام 2030.

ويدخل برشلونة اللقاء متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يحتل راسينج سانتاندير المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – جيرارد مارتن – أندرياس كريستنسن – إريك جارسيا.

خط الوسط: داني أولمو – رودري – بيدري.

خط الهجوم: كريم أديمي – رافينيا – لامين يامال.